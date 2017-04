ASSE : Perrin déplore un manque « Par Damien Da Silva - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la saison moyenne de l'AS Saint-Etienne, le défenseur central Loïc Perrin (31 ans, 24 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2020 avec les Verts. Sur les ondes de la radio RMC, l'international français a désigné le principal problème de son équipe. "Le bilan, il faudra le faire à la fin. Ce qui nous a manqué, c’est peut-être des joueurs de talent. On a une belle équipe et il nous manque vraiment des joueurs de talent, mais les joueurs de talent, ça se paie. C’est ça qu’il manque, et depuis quelques années je pense, même si on a fait des beaux résultats. (...) Je n’ai pas eu de garanties sur le recrutement, mais mon objectif était de rester parce que c’est le club de mon cœur", a justifié Perrin. Actuellement 7e de Ligue 1, Saint-Etienne devra renforcer son effectif cet été pour avoir des ambitions plus élevées. Actuellement 7e de Ligue 1, Saint-Etienne devra renforcer son effectif cet été pour avoir des ambitions plus élevées.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+