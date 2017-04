Tottenham : Pochettino s'en prend à Xavi !

Tottenham : Pochettino s'en prend à Xav i ! « Par Damien Da Silva - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'indiquions mardi (voir ici), l'ancien joueur du FC Barcelone Xavi a estimé que l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola serait bien inspiré de recruter le milieu de Tottenham Dele Alli (21 ans, 44 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison). Une sortie qui n'a pas été appréciée par l'entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino. "Xavi est mon ennemi. Il essaie de nous empêcher de gagner. Peut-être qu’il travaille pour Manchester City. Il veut aider Guardiola. Il me déteste parce qu’il a été un joueur du Barça et qu’il en est fan. Je le connais très bien. J’ai souvent joué contre lui comme joueur et ensuite comme manager. Je suis très proche de Daniel Levy et je sais que nous garderons les joueurs que nous voulons garder", a prévenu le technicien argentin devant la presse. Il ne serait pas un peu à cran Pochettino en cette fin de saison ? Il ne serait pas un peu à cran Pochettino en cette fin de saison ?

