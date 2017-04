PSG : Areola était "un peu dégoûté" « Par Romain Rigaux - Le 26/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Propulsé numéro 1 dans les buts du Paris Saint-Germain en début de saison, Alphonse Areola a ensuite perdu sa place au profit de Kevin Trapp en décembre. Une décision difficile à accepter à l'époque pour le jeune portier. "Il était un peu dégoûté d’être mis comme ça au rancart, confie un proche dans les colonnes de L'Equipe. C’est vrai qu’il avait fait quelques erreurs, mais toute l’équipe tournait moins bien et c’est un peu lui qui a payé pour tout le monde." Néanmoins, l'ancien Lensois n'a pas affiché d'agacement à l'entraînement et continue de travailler dur. "Il a réagi en disant : 'On m’a retiré du but parce que j’ai mal travaillé, je vais me battre pour montrer ce que je vaux.' Depuis, son état d’esprit est de tout faire pour récupérer sa place", explique ce même proche. Areola est attendu comme titulaire ce mercredi soir (21h05) pour la demi-finale de Coupe de France contre Monaco au Parc des Princes. Areola est attendu comme titulaire ce mercredi soir (21h05) pour la demi-finale de Coupe de France contre Monaco au Parc des Princes.

