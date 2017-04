Guingamp : J. Sorbon - "mérité pour Angers"

Guingamp s'est incliné en demi-finale de la Coupe de France sur la pelouse d'Angers (2-0) ce mardi soir. Déçu, le défenseur guingampais Jérémy Sorbon a toutefois estimé que cette victoire était méritée pour les Angevins.

"On était bien en place défensivement. Malheureusement, on prend ce but sur une des seules actions qu'ils peuvent avoir en première mi-temps. Et ça nous pénalise car ils sont costauds derrière défensivement, surtout chez eux, et on a eu quelques occasions mais elles ont été rares. On a donné ce qu'on pouvait, mais on rate ce penalty et ils gagnent. C'est mérité pour eux", a déclaré le Guingampais au micro d'Eurosport.