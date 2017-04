PSG : Cavani, un signal majeur pour Al-Khelaïfi « Par Romain Rigaux - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Edinson Cavani (30 ans, 32 matchs et 31 buts en L1 cette saison) a prolongé son contrat jusqu'en 2020 au Paris Saint-Germain ce mardi (voir la brève de 20h11). Sur le site officiel du club, son président Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa joie après cette signature du "meilleur buteur du monde" actuel. "Il est tout simplement le meilleur buteur du monde actuellement. Il appartient à l’élite des grands attaquants qui évoluent en Europe. Edi, c’est une histoire d’amour passionnée avec le club, les fans et une ville où il se sent merveilleusement bien. Il est en train de marquer l’histoire du Paris Saint-Germain à travers ses buts, sa rage de vaincre et sa volonté permanente de tout gagner. Nos supporters adorent la façon avec laquelle Edinson donne tout pour les couleurs qu’il défend, à chaque minute de chaque match. Sa signature est un signal majeur à l’heure où le Paris Saint-Germain entend, avec patience, stabilité et travail, montrer à tous ceux qui le portent dans son cœur sa détermination à regarder l’avenir avec des ambitions toujours plus fortes", peut-on lire. Auteur d'une saison exceptionnelle, Cavani est actuellement le 2e meilleur buteur en Europe avec 44 buts toutes compétitions confondues. Seul le Barcelonais Lionel Messi fait mieux avec 47 réalisations. Auteur d'une saison exceptionnelle, Cavani est actuellement le 2e meilleur buteur en Europe avec 44 buts toutes compétitions confondues. Seul le Barcelonais Lionel Messi fait mieux avec 47 réalisations.

