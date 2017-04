OM : l'ASSE, pas une progression pour Gomis « Par Romain Rigaux - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'attaquant de l'Olympique de Marseille, Bafétimbi Gomis (31 ans, 27 matchs et 17 buts en L1 cette saison), n'a jamais caché son affection pour l'AS Saint-Etienne, où il a évolué entre 2002 et 2009. Mais cela ne signifie pas que l'Olympien se voit retourner chez les Verts. Loin de là. "Quand on joue à l’OM, on ne peut pas rêver de jouer à Saint-Etienne. Avec toute l’humilité que je dois avoir là-dessus. Tu rêves de jouer à Saint-Etienne quand tu joues à Sochaux, parce que tu as une progression. Mais quand tu joues à Marseille, en toute sincérité, ce n’est pas une progression de retourner à Saint-Etienne, avec tout le respect que je dois à ce club", a lâché le Marseillais à RMC. Si les supporters marseillais apprécieront, pas sûr que les fans stéphanois accueilleront ces propos avec le sourire... Si les supporters marseillais apprécieront, pas sûr que les fans stéphanois accueilleront ces propos avec le sourire...

