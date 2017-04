Divers : Domenech réagit au tacle d'Anelka

Piqué par les propos de Raymond Domenech, qui laissait entendre que sa carrière avait été plutôt décevante, Nicolas Anelka avait répliqué de manière assez virulente (voir ici). Interrogé sur le sujet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a pas souhaité rajouter de l'huile sur le feu.

"Je n’ai rien à répondre, j’ai beaucoup d’affection pour Nico. D’ailleurs j’ai fait la préface de son livre avant la Coupe du monde, il a toujours dit que j’étais l’entraîneur avec qui il s’était toujours le mieux entendu. J’ai beaucoup d’affection pour lui, j’en ai moins pour ses conseillers et les gens qui écrivent les papiers à sa place. Je ne vais pas en rajouter plus. On est dans une période tellement importante, où des choses se jouent, que je ne vais pas discuter sur les petites phrases des uns et des autres...", a déclaré Domenech sur la chaîne L'Equipe.