CdF : Angers 2-0 Guingamp (fini) « Par Romain Rigaux - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Angers disputera sa deuxième finale de la Coupe de France de son histoire ! Le SCO s'est qualifié face à Guingamp (2-0) ce mardi. Les deux équipes ont démarré très prudemment cette rencontre et il a été longtemps difficile de s'enthousiasmer durant la première période. Si l'ambiance était belle dans les tribunes du stade Raymond Kopa, le spectacle proposé par les 22 acteurs n'avait rien de très emballant pendant une demi-heure. Crispés, les Angevins avaient du mal à faire le jeu à domicile face à des Guingampais un peu plus entreprenants mais pas vraiment dangereux. Il fallait attendre trente minutes de jeu pour voir une action dangereuse avec un tir de Briand dans la surface repoussé par un défenseur adverse, puis Angers se montrait aussi sur une frappe de Diedhiou qui passait pas loin du cadre. Mais le SCO délivrait finalement son public en faisant la différence à sept minutes de la pause grâce à Mangani (1-0, 38e). Johnsson empêchait Bérigaud de faire le break juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Angers avait encore l'occasion de s'échapper mais N'Doye voyait sa tête passer au ras du montant. L'ouverture du score avait fait beaucoup de bien aux hommes de Stéphane Moulin qui dominaient totalement les débats face à des Bretons battus dans les duels et incapables de faire des différences devant. Malgré les changements d'Antoine Kombouaré, l'En Avant était sans solution face à la solidité défensive angevine. Et pourtant, Guingamp avait une ultime occasion sur un penalty sifflé pour une main inexistante de N'Doye, mais Briand butait sur Letellier ! Le stade Raymond Kopa pouvait exulter ! Toko Ekambi mettait fin au suspense dans le temps additionnel (2-0, 90e+2). Et pourtant, Guingamp avait une ultime occasion sur un penalty sifflé pour une main inexistante de N'Doye, mais Briand butait sur Letellier ! Le stade Raymond Kopa pouvait exulter ! Toko Ekambi mettait fin au suspense dans le temps additionnel (2-0, 90e+2).

