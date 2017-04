OM : Gomis prévient ses dirigeants « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour jouer les premiers rôles la saison prochaine, l'Olympique de Marseille compte mettre la main cet été sur un avant-centre de premier plan. Mais dans le même temps, le club phocéen souhaite conserver Bafetimbi Gomis (31 ans, 27 matchs et 17 buts en L1 cette saison), actuellement prêté par Swansea, pour disposer d'une doublure de qualité. Un discours qui ne satisfait pas vraiment l'ancien Lyonnais. "Je n’ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. Je n’ai jamais été un n°2. Je vais tout faire pour marquer encore quelques buts qui me feront franchir cette barre des 20. Et vous savez très bien qu’un attaquant à 20 buts ne peut pas être une doublure l’année d’après", a ainsi prévenu Gomis. Pas sûr donc que l'avenir de l'attaquant soit toujours à Marseille... Pas sûr donc que l'avenir de l'attaquant soit toujours à Marseille...

