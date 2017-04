Lyon : et si Martial revenait ?

Lyon : et si Martial revenai t ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En faisant signer le Néerlandais Memphis Depay en janvier dernier, l'Olympique Lyonnais a prouvé qu'il restait attractif sur le marché des transferts. Et le club rhodanien compte réaliser un nouveau joli coup cet été. Pour remplacer Alexandre Lacazette, qui souhaite relever un nouveau défi, les Gones pourraient en effet tenter de mettre la main sur un ancien de la maison, Anthony Martial (21 ans, 19 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) ! D'après France Football, l'attaquant français de Manchester United ferait partie des cibles prioritaires de l'OL en cas de départ de Lacazette, dont le départ pourrait rapporter 50 millions d'euros voire un peu plus. Fort du réseau anglais de Gérard Houllier et de ses relations avec les Red Devils suite au transfert de Depay, Lyon compte bien convaincre Martial de rentrer au bercail, lui qui n'est que remplaçant à Manchester sous les ordres de José Mourinho.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+