PSG : Emery veut Aubameyang !

PSG : Emery veut Aubameyan g ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attaquant vedette du Borussia Dortmund depuis quatre saisons maintenant, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 28 matchs et 27 buts en Bundesliga cette saison) pourrait relever un nouveau défi cet été. Après avoir déjà tâté le terrain ces dernières années, le Paris Saint-Germain devrait à nouveau tenter sa chance durant l'intersaison. Avec plus de réussite cette fois ? En quête d'un nouvel attaquant pour épauler Edinson Cavani, Unai Emery a semble-t-il fait de l'actuel meilleur buteur du championnat allemand sa priorité pour la saison prochaine. Et à en croire France Football, le club de la capitale serait décidé à faire les choses bien cette année. Patrick Kluivert a ainsi rencontré le père, et agent, de l'ancien Stéphanois en janvier dernier à Milan pour évoquer la possibilité d'un retour en France. Après, il s'agira de convaincre le BvB. Il faudra pour cela mettre au moins 80 millions d'euros sur la table... Après, il s'agira de convaincre le BvB. Il faudra pour cela mettre au moins 80 millions d'euros sur la table...

