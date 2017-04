OM : Garcia a désigné sa priorité au milieu « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- "Si un jour je peux le recruter à Marseille, j'irai le chercher en voiture." En février dernier, Rudi Garcia laissait entendre qu'il était prêt à tout pour voir débarquer Kevin Strootman (27 ans, 30 matchs et 4 buts en Serie A cette saison) à l'Olympique de Marseille. Un joueur qu'il avait été chercher au PSV Eindhoven en 2013 pour la Roma et dont il pense toujours le plus grand bien aujourd'hui. Selon France Football, le Néerlandais, qui évolue toujours chez les Giallorossi, constituerait clairement la priorité de l'entraîneur olympien au milieu de terrain pour la saison prochaine. Le club italien souhaite faire prolonger au plus vite son joueur, actuellement sous contrat jusqu'en 2018, afin de récupérer ensuite 40 millions d'euros en échange de son transfert. C'est beaucoup d'argent. Mais on sait que la direction marseillaise a prévu d'investir massivement cet été. Reste à savoir si ce sera autant sur un seul joueur.

