Monaco : Mbappé, un prix entre 120 et 140 M€ ?

Comme nous vous l'indiquions un peu plus tôt ce mardi (voir la brève de 09h20), Kylian Mbappé (18 ans, 37 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison), s'il venait à quitter l'AS Monaco, pourrait effacer Paul Pogba, et son transfert record de 105 millions d'euros, des tablettes. Le jeune international tricolore vaudrait déjà aujourd'hui bien plus d'argent.

"Il est plus jeune et il est attaquant, donc on peut estimer que son prix se situe entre 120 et 140 M€, indique le recruteur d'Everton, Michel Rablat, interrogé par L'Equipe. Je trouve ça démesuré, mais la valeur étalon aujourd'hui, c'est le transfert de Pogba. En dehors de Neymar à Barcelone, je ne vois personne à ce tarif-là en Europe."

"Partir cet été serait la pire des choses qui pourraient lui arriver, affirme de son côté un autre agent, Pascal Boisseau, qui gère notamment les intérêts de Rudi Garcia et Kevin Gameiro. Aujourd'hui, il vole, il n'y a pas un jeune de son niveau. Mais, même s'il est moins bon la saison prochaine, Monaco aura son offre à 100 millions aussi."

Espérons pour la Ligue 1 que l'ASM saura résister.