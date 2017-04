Real : Capello dézingue les joueurs pour Messi « Par Youcef Touaitia - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une prestation stratosphérique face au Real Madrid (3-2) dimanche en Liga, l’attaquant Lionel Messi (29 ans, 29 matchs et 31 buts en Liga cette saison) a offert la victoire au FC Barcelone dans les derniers instants de la partie. Véritable poison, l’Argentin a subi un nombre incalculable de fautes de la part des Merengue, ce qui n’a pas échappé à Fabio Capello, en furie après la rencontre. "Vous savez que chaque fois qu'il y a un Clasico ici, au Bernabeu, il arrive que les joueurs du Real Madrid essayent de blesser Lionel Messi et, à chaque fois, c'est toujours un carton rouge. Regardez l'action ! Regardez l'action ! Une action criminelle. Une faute claire. Une faute claire. L'expulsion était juste", a confié l’ancien coach de la Maison Blanche au micro de Fox Sports Italia. Une référence au carton rouge direct écopé par Sergio Ramos à la 75e minute pour un excès d’engagement sur Messi, qui n’a pas non plus été raté par Casemiro, proche de l’expulsion durant toute la rencontre lui aussi. Une référence au carton rouge direct écopé par Sergio Ramos à la 75e minute pour un excès d’engagement sur Messi, qui n’a pas non plus été raté par Casemiro, proche de l’expulsion durant toute la rencontre lui aussi.

