Bordeaux : pourquoi Sankharé a quitté Lille « Par Youcef Touaitia - Le 25/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de Guingamp à Lille l’été dernier, le milieu de terrain Younousse Sankharé (27 ans, 12 matchs et 3 buts en L1 avec Bordeaux cette saison) a finalement posé ses valises du côté de Bordeaux lors du mercato hivernal. Interrogé par Canal +, l’ancien Parisien a révélé les raisons de son départ du club nordiste après seulement cinq mois. "Le projet qui a été mis en place ne m’intéressait pas. Ça ne me plaisait pas. L’ambiance... J’avais du temps de jeu et j’ai quitté Lille en étant titulaire, mais l’ambiance ne me plaisait pas là-bas. C’est pourquoi je suis parti", a assuré l’Aquitain. Un choix payant pour le moment puisque Sankharé a fait son trou dans l'entrejeu des Girondins, 4es de Ligue 1. Un choix payant pour le moment puisque Sankharé a fait son trou dans l'entrejeu des Girondins, 4es de Ligue 1.

