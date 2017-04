Monaco : Jorge surpris par son adaptation « Par Eric Bethsy - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé à l’AS Monaco cet hiver, le latéral gauche Jorge (21 ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison) bénéficie d’un faible temps de jeu pour le moment. Rien d’étonnant pour l’ancien joueur de Flamengo, agréablement surpris par sa progression et par l’accueil de ses nouveaux coéquipiers. "Je pensais que mon adaptation serait beaucoup plus difficile, a reconnu le Brésilien. Fabinho, Gabriel Boschilia et Jemerson m'ont beaucoup aidé. Au quotidien, j’essaie de me rapprocher des joueurs qui parlent français. Je prends des cours. Ça va de mieux en mieux. (...) Je suis heureux de faire partie de ce groupe plein de qualités. A moi de progresser, travailler, être patient. Mon heure viendra, à moi d’être prêt pour ce jour-là." En l’absence des latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, Jorge pourrait être aligné contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France mercredi (21h05). En l’absence des latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, Jorge pourrait être aligné contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe de France mercredi (21h05).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+