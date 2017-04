PSG : Di Maria explique sa nouvelle célébration

Beaucoup de choses ont changé pour Angel Di Maria (29 ans, 27 matchs et 6 buts en L1 cette saison) au Paris Saint-Germain. A commencer par son rendement et ses statistiques, beaucoup plus convaincants sur la phase retour. Mais l’autre changement concerne la célébration de ses buts. Vous l’avez sûrement remarqué, l’ailier parisien mime désormais un coup de téléphone. Mais pourquoi ? Ou plutôt pour qui ?

"C’est pour ma fille, a révélé l’Argentin au site officiel du PSG. En général, je suis peu à la maison, avec les séances d’entraînement, les matchs, la sélection argentine… Chaque fois que je marque, je fais donc ce geste. On parle surtout par téléphone. Elle voulait que je fasse cela, et ce que nous demandent nos enfants, on le fait !"

Une motivation supplémentaire pour trouver le chemin des filets.