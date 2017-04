Montpellier : les noms de trois coachs cités « Par Eric Bethsy - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien parti assurer le maintien de Montpellier en Ligue 1, l’entraîneur Jean-Louis Gasset hésite à poursuivre l’aventure. Du coup, le club héraultais prépare sa succession en ciblant des anciens de la maison. Sans langue de bois, Laurent Nicollin a cité les noms de potentiels candidats. "Ici on est un club familial, c'est La Paillade, il faut un entraîneur qui connaisse le club, qui sait qu'il peut prendre une secousse de son président à tout moment, a confié le président délégué au Midi Libre. (...) Trois seraient susceptibles de correspondre : Michel Der Zakarian, Franck Passi et Thierry Laurey. On gagnera du temps car on connaît les gens, on a gardé des liens. Ce sera inévitable qu'un jour Michel Der Zakarian ou Thierry Laurey soient entraîneurs du Montpellier Hérault." Pour rappel, Laurey et Der Zakarian sont respectivement en poste à Strasbourg et Reims en Ligue 2. En revanche, le coach du LOSC Passi est bientôt en fin de contrat. Pour rappel, Laurey et Der Zakarian sont respectivement en poste à Strasbourg et Reims en Ligue 2. En revanche, le coach du LOSC Passi est bientôt en fin de contrat.

