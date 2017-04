PSG (f) : les Parisiennes n'ont plus le choix « Par Eric Bethsy - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au Paris Saint-Germain, l'équipe féminine aussi a la pression. Seulement troisièmes en championnat, les partenaires de Marie-Laure Delie (29 ans) savent qu'elle doivent impérativement remporter la Ligue des Champions pour rejouer cette compétition la saison prochaine. "Forcément, on sent de la pression car on sait qu'en championnat, il nous sera pratiquement impossible de finir à l'une des deux premières places, a confié l'attaquante française. Si on veut disputer à nouveau cette compétition la saison prochaine, on est dans l'obligation de la remporter." Comme l'Olympique Lyonnais contre Manchester City (3-1), les Parisiennes ont remporté leur demi-finale aller de la LdC sur le terrain du FC Barcelone (3-1) samedi. En attendant les matchs retour prévus samedi au Parc OL et au Parc des Princes, on pourrait assister à une finale 100 % française. Comme l'Olympique Lyonnais contre Manchester City (3-1), les Parisiennes ont remporté leur demi-finale aller de la LdC sur le terrain du FC Barcelone (3-1) samedi. En attendant les matchs retour prévus samedi au Parc OL et au Parc des Princes, on pourrait assister à une finale 100 % française.

