Man City : Y. Touré veut un derby sans arbitre « Par Eric Bethsy - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par Arsenal en demi-finale de la FA Cup (2-1) dimanche, Manchester City peut regretter quelques décisions arbitrales. A commencer par un but injustement refusé à l’attaquant Sergio Agüero pour un ballon qui n’était pas sorti. De quoi provoquer la colère de Yaya Touré (33 ans, 20 matchs et 4 buts en Premier League cette saison), qui propose carrément d’affronter Manchester United sans arbitre jeudi (21h). "Je pense que les arbitres doivent arrêter ça. Je suis très en colère, s’est emporté le milieu ivoirien. Ce n’est pas la première fois. Les gens vont dire que l’on se plaint des arbitres, mais quand on voit le résumé du match, cela me met hors de moi. Si on parle des arbitres, la FA va nous punir, donc j’ai besoin de dormir, de me reposer et d’oublier ce match. Contre MU ? Peut-être que nous aurons un meilleur arbitre ou on peut aussi jouer sans arbitre, je préférerais ça." Entre des Citizens énervés d’un côté, et le manager José Mourinho de l’autre, l’homme en noir n’aura pas le droit à l’erreur pour ce derby ! Entre des Citizens énervés d’un côté, et le manager José Mourinho de l’autre, l’homme en noir n’aura pas le droit à l’erreur pour ce derby !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+