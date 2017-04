Monaco : Jardim va faire tourner à Paris « Par Romain Rigaux - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore en lice pour un sacre en championnat et en Ligue des Champions, l'AS Monaco va faire l'impasse sur la Coupe de France. En tout cas, Leonardo Jardim n'alignera pas sa meilleure équipe en demi-finales contre le PSG, mercredi (21h05). "Avec seulement deux jours de récupération, nous n'avons pas le choix. On va utiliser les joueurs qui ont peu joué et les joueurs de la CFA", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse ce lundi. A noter que les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy seront encore forfaits pour cette rencontre. A noter que les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy seront encore forfaits pour cette rencontre.

