Man Utd : Martial, Mourinho a apprécié « Par Romain Rigaux - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis le début de la saison, José Mourinho ne mène pas la vie facile à Anthony Martial (21 ans, 19 matchs et 4 buts en Premier League cette saison). A plusieurs reprises, l'entraîneur de Manchester United a annoncé attendre plus de l'attaquant français, qu'il a souvent laissé sur le banc. Titulaire et buteur contre Burnley (2-0) dimanche, ce dernier a visiblement marqué des points. "Il doit comprendre ce que nous attendons de lui. S’il veut devenir un joueur très spécial, il peut le faire, il doit aller dans une certaine direction. Aujourd’hui (dimanche, ndlr), il a montré la bonne attitude et de l’appétit. Nous sommes heureux parce que nous avons un nouveau joueur jusqu’à la fin de la saison", a déclaré le coach mancunien après la rencontre. Avec la blessure de Zlatan Ibrahimovic, une place s'est libérée en attaque et l'ancien Monégasque doit en profiter. Avec la blessure de Zlatan Ibrahimovic, une place s'est libérée en attaque et l'ancien Monégasque doit en profiter.

