Real : Modric, la priorité du Bayern ?

Indispensable au Real Madrid, Luka Modric (31 ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette saison) plaît beaucoup au Bayern Munich. Selon le Daily Express, le club allemand a même fait du milieu croate sa priorité pour l'été prochain. Reste qu'il faudra réaliser une offre colossale pour convaincre les Merengue d'entamer des négociations, et il n'est pas certain que l'ancien joueur de Tottenham souhaite quitter la capitale espagnole.

En cas de départ de Modric, la Casa Blanca pourrait réinvestir l'argent du transfert pour attirer le milieu offensif de Liverpool, Philippe Coutinho (24 ans, 27 matchs et 10 buts en Premier League cette saison), également annoncé dans le viseur du FC Barcelone.