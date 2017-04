Real : Zidane ne regrette pas pour Bale « Par Romain Rigaux - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour de blessure et titularisé face au FC Barcelone (2-3) dimanche, l'ailier du Real Madrid, Gareth Bale (27 ans, 19 matchs et 7 buts en Liga cette saison), est sorti au bout de 39 minutes. Si le choix d'aligner le Gallois semble être une erreur, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane ne le regrette pas. "Il m’a dit qu’il était bien et je ne le regrette pas du tout. Je suis déçu pour lui. Ces choses ne peuvent pas être contrôlées. Des tests seront effectués et j’espère que ce n’est rien", a indiqué le Français dans des propos rapportés par Marca. Bale avait manqué les deux derniers matchs contre le Sporting Gijon (3-2) en championnat et le Bayern Munich (4-2 ap) en Ligue des Champions. Bale avait manqué les deux derniers matchs contre le Sporting Gijon (3-2) en championnat et le Bayern Munich (4-2 ap) en Ligue des Champions.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+