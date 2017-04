Liverpool : Sakho explique sa célébration

Prêté par Liverpool, le défenseur central de Crystal Palace Mamadou Sakho (27 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) n’était pas qualifié pour affronter les Reds dimanche (2-1 pour les Eagles) en championnat. Mais sur le banc, le Français s’est fait remarquer en célébrant l’égalisation de son équipe avec le buteur Christian Benteke. Autant dire que cela n’a pas plu aux Scousers, d’où la réponse de l’accusé.

"Quand Christian a marqué, je suis resté assis parce que je ne voulais pas célébrer le but par respect pour le club auquel j'appartiens et pour les fans, a expliqué l’ancien Parisien au Liverpool Echo. Mais quand il est venu vers moi, je me suis levé et j'ai fait ce qu'on fait toujours entre amis. Il n'y avait rien derrière ça, aucun sous-entendu. Juste deux amis qui jouent pour la même équipe et qui ont le même objectif : les trois points à chaque match pour assurer le maintien. Si on perdait 2-0 et que Christian avait réduit le score, on l'aurait fait aussi s'il était venu vers moi."

Une polémique inutile, surtout lorsque l’on se souvient du traitement infligé à Sakho à Liverpool...