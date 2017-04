Rennes : KO à Saint-Etienne, Gnagnon va mieux

Après un choc à la tête avec le Stéphanois Kévin Théophile-Catherine, le défenseur central du Stade Rennais Joris Gnagnon (20 ans, 24 matchs et 1 but en L1 cette saison) n’a pas pu disputer la fin du match qui s’est terminé sur un score nul (1-1) dimanche. En cause, des vertiges et un œuf énorme sur le front.

Plus de peur que de mal puisque l’international U20 français "a participé à la séance de récupération en salle avec les autres titulaires", indique le club breton ce lundi. De son côté, Gnagnon a aussi rassuré ses followers sur Twitter. "Tout va bien les gars", a publié le Rennais, probablement disponible pour le déplacement à Bastia samedi (20h).