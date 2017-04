Real : sermonné par Ronaldo, Marcelo s'en veut

Très énervé après le but décisif de Lionel Messi dans le Clasico (3-2 pour le FC Barcelone) dimanche, l’attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo (32 ans, 25 matchs et 19 buts en Liga cette saison) s’en est pris à ses coéquipiers. "Faites faute !", a lancé le Portugais. Un reproche notamment adressé au latéral gauche Marcelo (28 ans, 26 matchs et 1 but en Liga cette saison), battu au duel par Sergi Roberto au début de l’action.

"J’assume la responsabilité de ne pas avoir freiné Sergi Roberto, a réagi le Brésilien après la rencontre. Peut-être que si je fais faute, cela ne finit pas en but." Pas faux, mais pas très fair-play non plus, d’autant que le Merengue était déjà l’auteur d’un coup de coude sur l’Argentin en sang.