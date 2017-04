ASSE : la LFP ne veut pas frapper fort

Alors que Saint-Etienne affrontait Rennes à huis clos dimanche (1-1), 200 ultras des Verts sont entrés dans les tribunes du stade Geoffroy-Guichard pendant la rencontre. Si la LFP devrait à nouveau sanctionner le club forézien, L'Equipe assure qu'elle ne se montrera pas trop sévère.

"Je ne me sens pas responsable car nous avions pris toutes les précautions nécessaires. Comme il avait été décidé lors de la réunion à la préfecture, on avait mis quarante-deux stadiers pour sécuriser l’enceinte. Or, ces supporters ne sont pas entrés par le stade et je ne suis pas responsable de ce qui se passe sur la voie publique", a confié le président Roland Romeyer dans les colonnes du journal.

A noter que rien n'est prévu dans les règlements de la Ligue lorsqu'un huis clos est bafoué.