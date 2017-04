Europe : les perfs des Français de l'étranger

Sur les 89 joueurs français évoluant dans les quatre principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne), 32 étaient titulaires ce week-end et 7 autres sont entrés en cours de jeu. Seuls deux d'entre eux ont trouvé le chemin des filets : Antoine Griezmann, auteur du but de la victoire de l'Atletico Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (1-0), et Anthony Martial avec Manchester United face à Burnley (2-0).

