Real : ce que Ramos a dit à Piqué

Expulsé dimanche soir lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-3) pour un tacle les deux pieds décollés sur Lionel Messi, Sergio Ramos (31 ans, 23 matchs et 7 buts en Liga cette saison) était très énervé contre Gerard Piqué (30 ans, 22 matchs et 2 buts en Liga cette saison) à sa sortie du terrain. Le défenseur central madrilène a fait signe à son homologue barcelonais qu'il parlait trop et lui a lancé quelques mots.

"Je lui ai dit qu’avec autant de pression et de plaintes dans chaque tweet, ils arrivaient à leurs fins. Ils parlent toujours des arbitres et cela finit par payer", a expliqué l'Espagnol après la rencontre dans des propos rapportés par AS.

On se demande encore comment font ces deux-là pour collaborer en sélection espagnole...