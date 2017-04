Lyon : une défaite logique pour Genesio « Par Romain Rigaux - Le 24/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique Lyonnais s'est incliné à domicile face à Monaco (1-2) dimanche en championnat. Pour l'entraîneur des Gones, Bruno Genesio, cette défaite face à une équipe monégasque supérieure est logique. "C'est une défaite logique même si en seconde période nous avons posé plus de problèmes à Monaco. Sur l'ensemble, nous avons été dominés dans de nombreux secteurs. C'est la meilleure équipe du championnat avec Paris. Nous aurions dû faire mieux notamment en première période. Nous avons été trop passifs défensivement et offensivement. Il y a eu trop de déchet technique", a constaté le coach lyonnais après la rencontre. 5e de Ligue 1, l'OL possède un point de retard sur Bordeaux et deux d'avance sur Marseille. 5e de Ligue 1, l'OL possède un point de retard sur Bordeaux et deux d'avance sur Marseille.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+