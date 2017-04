Monaco : Mbappé ne s'enflamme pas « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Conscient de l'importance de la victoire à Lyon (2-1) ce dimanche en championnat, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 24 matchs et 13 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final. Mais au micro de Canal +, l'international français ne s'est pas enflammé. "C'est un pas important. Venir gagner à Lyon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait comme ça. Mais on sait qu'il nous reste quatre matchs. Et avec l'accumulation des rencontres, chaque match sera difficile, a prévenu le Monégasque. On va jouer contre des équipes qui jouent le maintien, d'autres qui jouent l'Europe. C'est peut-être une grande victoire mais le championnat est loin d'être plié. D'un match à l'autre, il peut se passer plein de choses." L'ASM a quand même franchi un obstacle important avant un possible titre de champion. L'ASM a quand même franchi un obstacle important avant un possible titre de champion.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+