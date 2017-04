Lyon : Tousart et le défaut des Gones

Après la défaite à domicile contre l'AS Monaco (1-2) ce dimanche en championnat, le milieu de l'Olympique Lyonnais Lucas Tousart (19 ans, 19 matchs et 1 but en L1 cette saison) a regretté le premier acte de son équipe. Un défaut récurrent chez les Gones.

"Il nous a manqué pas mal de choses en première période, a estimé l'ancien Valenciennois au micro de Canal +. On a fait une très mauvaise première période. On a l'habitude de ne faire qu'une période sur deux, on l'a encore montré ce soir. Et ça nous pénalise parce qu'à 2-0 à la pause, c'est compliqué de revenir après."

L'OL a effectivement poussé après la pause, peut-être un peu trop tard...