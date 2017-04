L1 : Lyon 1-2 Monaco (fini) « Par Damien Da Silva - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même malmenée en seconde période, l’AS Monaco a dominé Lyon (2-1) en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Après un début de match équilibré, les Monégasques prenaient petit à petit le contrôle du jeu. A la suite d’un penalty oublié sur Depay en raison d’une poussette de Dirar, l’ASM continuait de pousser et Lopes réalisait une belle parade devant Mbappé ! Même dominateurs, les hommes de Jardim étaient gênés par la solidité défensive des Gones, qui étaient même tout proche de marquer avec un duel perdu de Depay devant Subasic. Puis sur un corner, Falcao profitait d’une remise de Glik pour tromper Lopes de la tête à bout portant (0-1, 36e). Juste avant la pause, Silva réalisait un festival dans la surface et déclenchait une superbe frappe... qui terminait sur la barre ! Quelle action ! Dans la foulée, Mbappé punissait les Gones, perdus sur cette fin de première période, en doublant la mise d’un tir croisé (0-2, 44e). Au retour des vestiaires, Tousart réduisait le score de la tête sur un corner bien tiré par Depay (2-1, 51e). De quoi relancer ce match ? Clairement puisque les Gones partaient à l’assaut de la cage de Subasic ! Et pourtant sur un contre, Nkoulou fauchait Falcao dans la surface... mais l’arbitre ne bronchait pas. Bien que bousculés, les Monégasques se montraient solides défensivement malgré les offensives lyonnaises. Après une superbe parade de Lopes sur une tête de Germain, Tousart était à deux doigts d’égaliser avec une tête qui frôlait le poteau de Subasic ! Malgré une fin de partie débridée, le score n’évoluait pas et Monaco réalisait un grand pas vers le titre de champion de France ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

