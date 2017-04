Esp. : Real 2-3 Barça (fini) « Par Youcef Touaitia - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En infériorité numérique, le Real Madrid a fini par craquer face au FC Barcelone (2-3) ce dimanche, lors de la 33e journée de Liga. Bien entrés dans la partie, les Merengue laissaient rapidement le ballon aux Catalans, portés par un Messi très tranchant. Malgré tout, les partenaires de Benzema se procuraient de nombreuses occasions en contre sans toutefois mettre en danger ter Stegen, vigilant sur sa ligne. Débridée, la partie était équilibrée et finissait par se débloquer sur un but plein de réussite de Casemiro, à l’affût après une frappe sur le poteau de Ramos (1-0, 28e). Une joie de courte durée pour le Real. Car Messi, en feu depuis le début du match, égalisait après un slalom magique dans la défense adverse (1-1, 33e). Pour ne rien arranger aux affaires madrilènes, Bale, complètement à côté de la plaque jusqu’ici, cédait sa place sur blessure. Fébriles, les hommes de Zinedine Zidane n’étaient d’ailleurs pas loin de rentrer aux vestiaires avec un but de retard mais La Pulga et Alba manquaient de peu le cadre avant la pause. En seconde période, c’était le festival des gardiens. Kroos et Benzema butaient sur un énorme ter Stegen alors que Navas dégoûtait Alcacer puis Piqué. Ronaldo, lui, ratait l’immanquable après un service en or d’Asensio tandis que Suarez butait dans la foulée sur un Navas exceptionnel. Finalement, le Costaricien finissait par craquer sur un boulet de canon inarrêtable de Rakitic (1-2, 73e). Quel but génial du Croate ! Et puisqu’une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, Ramos craquait en découpant Messi sur une action pourtant anodine : carton rouge direct ! Un terrible coup dur pour le Real, proche de couler sur l’action suivant sans un arrêt fabuleux de Navas devant Piqué. Mais Zidane ne serait pas Zizou sans un brin de chance. Inspiré, le Français lançait James qui remettait les pendules à l’heure sur son premier ballon après un super service de Marcelo (2-2, 86e). Le Real sauvé ? Eh bien non ! Sur l'ultime action de la rencontre, Messi éteignait le Santiago Bernabeu sur une frappe meurtrière du pied gauche (2-3, 90e+2). Le Barça reste en vie ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

