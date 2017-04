Arsenal : Sanchez, Wenger fait une annonce !

Arsenal : Sanchez, Wenger fait une annonc e ! « Par Damien Da Silva - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin 2018 avec Arsenal, l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans, 31 matchs et 19 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger. Du coup, l'international chilien a été annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, comme le Paris Saint-Germain. Après le but de la victoire inscrit par Sanchez en demi-finale de la FA Cup face à Manchester City (2-1, ap) ce dimanche, l'entraîneur des Gunners Arsène Wenger a réalisé une annonce pour l'avenir de son joueur. "C'est un animal, il est toujours prêt à tuer son adversaire et ne va jamais abandonner. Il sera ici l'an prochain car il est encore sous contrat et j'espère que nous allons être en mesure de le prolonger", a annoncé le technicien français devant la presse. Autant dire que Wenger ne compte pas laisser partir Sanchez cet été ! Autant dire que Wenger ne compte pas laisser partir Sanchez cet été !

