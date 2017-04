OM : les salaires, Eyraud promet des efforts « Par Damien Da Silva - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'exercice 2016-2017 n'est pas encore terminé, l'Olympique de Marseille se projette déjà sur la saison prochaine. Ambitieux pour la première "vraie saison" de l'ère Frank McCourt, le club phocéen va réaliser des investissements importants cet été, notamment au niveau des salaires accordés aux joueurs. "On sait que la masse salariale est un ratio important en terme de gestion, et qu'au-delà de 65%, 70%, cela devient délicat. Nous allons dépasser ce ratio dans ces premières années parce qu'on ne percevra les fruits de notre repositionnement stratégique que dans deux ou trois ans", a prévenu le président Jacques-Henri Eyraud pour Le Temps. A l'image de la somme importante dépensée pour le recrutement Dimitri Payet cet hiver, l'OM a bel et bien l'intention de frapper fort lors du prochain mercato. A l'image de la somme importante dépensée pour le recrutement Dimitri Payet cet hiver, l'OM a bel et bien l'intention de frapper fort lors du prochain mercato.

