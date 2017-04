Toulouse : Dupraz loin d'être satisfait...

Globalement dominé, Toulouse a tout de même arraché le nul face à Nice (1-1) ce dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1. Devant les médias après la partie, l'entraîneur toulousain Pascal Dupraz s'est montré insatisfait de la performance de ses hommes.

"Personnellement, je ne suis pas satisfait. Quand nous rencontrons des équipes qui sont mieux armées, on se doit d'avoir davantage de cohérence sur les deux périodes. Or, on n'a pas maîtrisé les débats en première, on a été complètement inconsistants au milieu de terrain dans la récupération du ballon ! Notre objectif, c'est de finir dans les 10 premiers, et il est encore possible de le faire à condition qu'on ne laisse pas passer les points quand ils nous tendent les bras", a jugé le technicien français.

Actuellement 11e, le TFC dispose des moyens pour atteindre son objectif.