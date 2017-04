L1 : St-Etienne-Rennes interrompu !

L1 : St-Etienne-Rennes interromp u ! « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Scène surréaliste à Geoffroy-Guichard ! Le match de championnat entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais a été interrompu après un quart d'heure de jeu (0-0). En cause, l'apparition de supporters dans l'enceinte... alors que la rencontre devait se jouer à huis clos. Pour rappel, le club stéphanois avait écopé d'un huis clos total suite aux incidents du derby face à Lyon (2-0) en février dernier. L'arbitre a donc décidé d'arrêter la partie jusqu'à ce que tous les fans sortent du stade. A noter que le match a repris environ 15 minutes plus tard, les supporters ayant fini par s'en aller. A noter que le match a repris environ 15 minutes plus tard, les supporters ayant fini par s'en aller.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+