L1 : St Etienne 1-1 Rennes (fini)

Dans un match marquée par une interruption en première période, l’AS Saint-Etienne a concédé le match nul contre le Stade Rennais (1-1) à domicile.

Un résultat logique entre ces deux équipes avaient beaucoup de mal à mettre du rythme lors du premier acte. Il faut dire que l’interruption au quart d’heure de jeu n’a pas aidé (voir brève 17h20). Alors que la rencontre se jouait à huis clos, des supporters stéphanois réussissaient à entrer dans le stade, ce qui obligeait l’arbitre à arrêter la partie pendant environ 15 minutes.

Pas vraiment gênés, les Rennais arrivaient peu à peu à s’approcher des buts de Ruffier dont la barre tremblait sur une frappe de Sio ! Bien en place, les visiteurs concédaient pourtant l’ouverture du score sur un but de Beric (1-0, 39e), avant d’arracher l’égalisation juste avant la pause grâce à Mexer (1-1, 44e) sur corner. Pas de quoi s’enflammer jusque-là…

Mais que dire de la deuxième période ? Pas une seule occasion franche à se mettre sous la dent ! Et ce même si les hommes de Christian Gourcuff se montraient plus entreprenants face à des Verts en manque d’inspiration, et probablement perturbés par l’absence de leurs fans. Quoi qu’il en soit, l’ASSE perd gros dans la course à l’Europe.