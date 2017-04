Ita. : le Milan chute, la Lazio cartonne 6-2 !

A l’occasion de la 33e journée de Serie A, le Milan a été surpris par Empoli (1-2) ce dimanche. Après deux buts signés Mchedlidze (40e) et Thiam (67e), les Milanais ont raté un penalty par Suso (59e) et n’ont pas réussi à revenir malgré la réalisation de Lapadula (72e). Dans le même temps, la Lazio a signé le carton du jour en surclassant Palerme (6-2) avec un doublé d’Immobile (8e, 10e), un triplé de Keita (21e, 24e sp, 26e) et un but de Crecco (90+1e).

Au classement, la Lazio grimpe au 4e rang alors que le Milan stagne à la 6e place.