L1 : Toulouse 1-1 Nice (fini)

Au terme d’un match vivant, Toulouse et Nice se sont neutralisés (1-1) pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

Auteurs d’un bon début de match, les Aiglons mettaient les Toulousains sous pression avec un Souquet omniprésent. Si les Violets retrouvaient des couleurs quelques minutes, Le Bihan ratait la première occasion du match à la suite d’une bourde de Diop. Belle sortie de Lafont sur cette action ! Dans la foulée, Seri était tout proche d’ouvrir le score mais son coup-franc heurtait le poteau du TFC !

Malgré la colère de Dupraz dans sa zone technique, Toulouse ne relevait pas la tête et Lafont multipliait les arrêts pour maintenir les siens en vie. Juste avant la pause, Eysseric était fauché dans la surface par Diop, mais l’arbitre ne bronchait pas... Une erreur. Au retour des vestiaires, les Aiglons conservaient les mêmes intentions mais étaient punis par les Toulousains avec l’ouverture du score de Jean d’un tir croisé (1-0, 56e).

Dans la foulée, Eysseric profitait d’un cafouillage dans la surface du TFC pour égaliser d’une frappe placée (1-1, 59e). Quel rythme ! Quelques minutes plus tard, Cardinale devait s’employer sur un tir puissant de Durmaz repoussé sur sa barre puis sur une volée de Jullien ! Les deux équipes se rendaient coups pour coups et Seri ratait de peu le but sur un coup-franc qui frôlait le poteau de Lafont. Malgré une fin de match tendue, le score n’évoluait pas... Nice va devoir se contenter de la 3e place, et c’est déjà bien !