Monaco : contre Paris, Jardim n'a pas le choix « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » Confrontée à un calendrier surchargé, l'AS Monaco doit impérativement ménager ses cadres. Encore en course pour le titre en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club de la Principauté a donc choisi de placer la Coupe de France, et sa demi-finale contre le Paris Saint-Germain mercredi (21h05), au second plan. "Le calendrier est très compliqué. La priorité reste la Ligue 1. Puis la Ligue des Champions maintenant que nous sommes en demi-finale, a répété le vice-président Vadim Vasilyev dans un entretien accordé à Téléfoot. Pour la Coupe de France, ce sera plus compliqué car il faut faire tourner l'équipe." Au cas où l'entraîneur Leonardo Jardim avait encore quelques doutes, le patron a parlé...

