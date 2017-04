Atletico : Griezmann, MU le plus insistant

Lassé par les questions concernant son avenir, l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann (26 ans, 31 matchs et 16 buts en Liga cette saison) a complétement ignoré un journaliste samedi (voir ici). Invité par Téléfoot, son conseiller Eric Olhats a fait le point sur le futur de l'international tricolore.

"J'ai entendu dire qu'Antoine voulait absolument partir de l'Atletico cet été, c'est faux, mais on va étudier les propositions. Il y a une clause incontournable de 100 millions d'euros, ça restreint le nombre des candidats. Ce sont des clubs anglais comme Manchester United, Manchester City et Chelsea. Barcelone et Madrid en Espagne. On va observer. Manchester United est venu, s’est renseigné, nous a fait part de son projet. Ils ont été les premiers et les plus concrets dans leur souhait", a confié Olhats.

Autant dire que l'été s'annonce mouvementé pour Griezmann, lié jusqu'en juin 2021 avec les Colchoneros.