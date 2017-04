Lyon : Lacazette, Aulas annonce des folies !

Lyon : Lacazette, Aulas annonce des folie s ! Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu’en 2019, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 27 matchs et 24 buts en L1 cette saison) aimerait rejoindre une formation plus ambitieuse cet été. Il faut dire que l’international français ne manque pas de prétendants, à l’image de l’Atletico Madrid. Mais de son côté, le président Jean-Michel Aulas est prêt à tout pour garder son buteur. "Pour Alexandre, on fera des folies qu’on n’a jamais faites par le passé, a annoncé le patron de l’OL à Téléfoot. Parce qu’aujourd’hui le club va bien, a investi dans toutes les structures qui vont lui permettre d’arriver parmi les 10 premiers clubs européens. Mais on écoutera Alexandre parce que c’est un homme, et c’est un grand joueur." Reste à savoir si un gros contrat suffira pour le convaincre... Reste à savoir si un gros contrat suffira pour le convaincre...

