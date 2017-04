Man Utd : Marquinhos serait intéressé « Par Eric Bethsy - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En discussion avec le Paris Saint-Germain depuis des mois, Marquinhos (22 ans, 25 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Pendant ce temps-là, Manchester United tente d’en profiter pour attirer le défenseur central sous contrat jusqu’en 2019. Et si l’on en croit le Manchester Evening News, le Brésilien serait intéressé par la perspective de devenir un Red Devil. Rappelons que la formation de José Mourinho avait déjà tenté d'enrôler le Parisien l'été dernier, avant de se tourner vers Eric Bailly à cause du refus du PSG. Une information à prendre avec précaution puisque l'international auriverde pourrait aussi se servir de cet intérêt pour mettre la pression sur ses dirigeants...

