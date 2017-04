Real : Zidane promet du grand Ronaldo « Par Damien Da Silva - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce dimanche (20h45), le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontent dans un Clasico qui s'annonce décisif pour le titre en Liga. En conférence de presse, l'entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a évoqué la forme de son attaquant Cristiano Ronaldo (32 ans, 24 matchs et 19 buts en Liga cette saison), auteur d'un triplé en quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (4-2, ap) mardi. "Physiquement et mentalement, il est prêt à réaliser un grand match, mais comme l’ensemble de ses coéquipiers. On parle toujours de Cristiano dans les grands moments, il l’a encore montré mardi et peut-être encore dimanche. L’énergie qu’il communique à ses coéquipiers est impressionnante", a admiré le technicien français. En ne perdant pas contre les Blaugrana sur cette partie, le Real ferait un grand pas vers le sacre. En ne perdant pas contre les Blaugrana sur cette partie, le Real ferait un grand pas vers le sacre.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+