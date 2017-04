L1 : Lyon-Monaco, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 23/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est le choc de la 34e journée de Ligue 1 ! Monaco se déplace à Lyon ce dimanche (21h15) au Parc OL pour une rencontre capitale dans ce sprint final. Après un match difficile à Besiktas (1-2, 7-6 t.a.b.) jeudi en Ligue Europa, le technicien rhodanien Bruno Génésio sera privé de Mammana, Morel, Fekir et Lacazette, blessés, mais aussi de Ghezzal, écarté. Suite à son succès contre Dortmund (3-1) en Ligue des Champions mercredi, l'entraîneur Leonardo Jardim devrait réaliser quelques changements avec les possibles titularisations de Dirar, Raggi, Bakayoko et Germain. A noter les absences de Sidibé, Boschilia et Carrillo. Voici la composition probable des deux équipes. Lyon : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Diakhaby, Rybus - Ferri, Gonalons (c), Darder - Cornet, Depay, Valbuena. Monaco : Subasic - Dirar, Glik, Jemerson, Raggi - Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Falcao (c), Germain.

