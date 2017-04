Nantes : Conceiçao veut voir plus haut Par Damien Da Silva - Le 22/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Avec une performance solide, le FC Nantes a dominé Caen (2-0) pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi. Devant les médias après cette partie, l'entraîneur des Canaris Sergio Conceiçao a affiché sa satisfaction et ses ambitions. "C'était une bonne prestation de l'équipe, notamment la première mi-temps quasi parfaite. En seconde période, on a géré le match, même si on aurait pu mettre un ou deux buts supplémentaires. Quand je suis arrivé, l'objectif était le maintien. Aujourd'hui, on essaie de rester le plus haut possible", a lancé le coach portugais. Actuellement 8e au classement, Nantes compte tout de même 7 points de retard sur Marseille, 6e. Actuellement 8e au classement, Nantes compte tout de même 7 points de retard sur Marseille, 6e.

