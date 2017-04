L1 : le classement provisoire

Après la première partie de la 34e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain prend la tête du classement après sa victoire face à Montpellier (2-0) avec trois points d’avance sur Monaco, qui compte deux matchs de retard. Dans la course à l’Europe, Bordeaux a réalisé une bonne opération en dominant Bastia (2-0) pour chiper la 4e place à Lyon, qui doit également jouer 2 fois. Dans le bas du classement, Lorient et Dijon, vainqueurs respectivement face à Metz (5-1) et Angers (3-2), se relancent dans la course au maintien en occupant désormais la 16e place et la 18e position. Battu par Nantes (0-2), Caen chute à un inquiétant 17e rang...

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Paris SG 80 34 25 5 4 71 23 +48 2 Monaco 77 32 24 5 3 90 27 +63 3 Nice 73 33 21 10 2 55 27 +28 4 Bordeaux 55 34 15 10 9 49 39 +10 5 Lyon 54 32 17 3 12 65 39 +26 6 Marseille 52 34 14 10 10 48 38 +10 7 St Etienne 45 32 11 12 9 35 29 +6 8 Nantes 45 34 12 9 13 33 47 -14 9 Guingamp 44 34 12 8 14 40 47 -7 10 Rennes 43 33 10 13 10 31 37 -6 11 Toulouse 41 33 10 11 12 34 35 -1 12 Lille 40 34 11 7 16 34 41 -7 13 Montpellier 39 34 10 9 15 47 57 -10 14 Angers 39 34 11 6 17 34 46 -12 15 Metz 36 34 9 9 16 34 69 -35 16 Lorient 34 34 10 4 20 42 65 -23 17 Caen 33 34 9 6 19 33 58 -25 18 Dijon 32 34 7 11 16 44 54 -10 19 Nancy 32 34 8 8 18 25 44 -19 20 Bastia 28 33 6 10 17 26 48 -22